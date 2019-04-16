В Челябинске грачи атаковали детский сад





О необычной атаке грачей на детский сад в Челябинске рассказали в минэкологии региона. По их словам, первые жалобы от сотрудников учреждения поступили в начале апреля. Тогда специалисты приехали на место происшествия и сняли с деревьев более 30 гнезд птиц. Через какое-то время представители детского сада на северо-западе города повторно обратились за помощью, они сообщили, грачи не покинули выбранную ими территорию и начали заново строить жилища для рождения потомства. Во второй раз специалисты сняли уже 19 гнезд грачей, но вскоре стало понятно, что придется делать еще один вызов.Представители минэкологии региона отмечают, что эти птицы очень настойчивые, поэтому нельзя давать им закончить свои приготовления, иначе они могут начать вести себя агрессивно и нападать на детей, если посчитают, что те представляют угрозы для их потомства. В настоящий момент грачи мешают персоналу и посетителя детского сада тем, что постоянно издают неприятные звуки, похожие на карканье ворон, и разбрасывают по всей территории «стройматериалы». Специалисты отмечают, самка этой птицы высиживает яйца на протяжении 20 дней, а потом в течении месяца птенцы не покидают своего гнезда.