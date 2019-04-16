Samsung презентовал ультрабюджетный смартфон Galaxy A2 Core





На новом девайсе будет установлена операционная система Android 9.0. Смартфон оборудован процессором Exynos 7870, который содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с производимой частотой до 1,6 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-T830. Высокую скорость загрузки обеспечивает модем LTE Category 6. Однако у модели мало оперативной памяти - всего 1 гигабайт, а флэш-накопитель рассчитан на 16 гигабайт. При желании возможно установить microSD карту. Размер экрана составляет 5 дюймов, но он невысокого разрешения - qHD. Обе камеры на телефоне имеют по 5 мегапикселей. На задней панели также оборудована светодиодная вспышка. Кроме этого, на смартфоне установлены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, приёмник GPS, FM-тюнер, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Емкость аккумуляторной батареи равна 2600 мАч. Габариты устройства составляют: высота 141,6 мм, ширина 71 мм, толщина 9,1 мм.Когда модель поступит в продажу пока неизвестно. Этот телефон является самым дешевым из серии А.