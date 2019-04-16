Samsung презентовал ультрабюджетный смартфон Galaxy A2 Core
Компания Samsung презентовала ультрабюджетный смартфон Galaxy A2 Core. Стоимость телефона составит в районе 75 долларов.
На новом девайсе будет установлена операционная система Android 9.0. Смартфон оборудован процессором Exynos 7870, который содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с производимой частотой до 1,6 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-T830. Высокую скорость загрузки обеспечивает модем LTE Category 6. Однако у модели мало оперативной памяти - всего 1 гигабайт, а флэш-накопитель рассчитан на 16 гигабайт. При желании возможно установить microSD карту. Размер экрана составляет 5 дюймов, но он невысокого разрешения - qHD. Обе камеры на телефоне имеют по 5 мегапикселей. На задней панели также оборудована светодиодная вспышка. Кроме этого, на смартфоне установлены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, приёмник GPS, FM-тюнер, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Емкость аккумуляторной батареи равна 2600 мАч. Габариты устройства составляют: высота 141,6 мм, ширина 71 мм, толщина 9,1 мм.
Когда модель поступит в продажу пока неизвестно. Этот телефон является самым дешевым из серии А.
На новом девайсе будет установлена операционная система Android 9.0. Смартфон оборудован процессором Exynos 7870, который содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с производимой частотой до 1,6 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-T830. Высокую скорость загрузки обеспечивает модем LTE Category 6. Однако у модели мало оперативной памяти - всего 1 гигабайт, а флэш-накопитель рассчитан на 16 гигабайт. При желании возможно установить microSD карту. Размер экрана составляет 5 дюймов, но он невысокого разрешения - qHD. Обе камеры на телефоне имеют по 5 мегапикселей. На задней панели также оборудована светодиодная вспышка. Кроме этого, на смартфоне установлены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, приёмник GPS, FM-тюнер, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Емкость аккумуляторной батареи равна 2600 мАч. Габариты устройства составляют: высота 141,6 мм, ширина 71 мм, толщина 9,1 мм.
Когда модель поступит в продажу пока неизвестно. Этот телефон является самым дешевым из серии А.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:34