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В прокуратуре Парижа исключают версию преднамеренного поджога Нотр-Дама

Прокуратура Парижа исключила версию о преднамеренном поджоге Нотр-Дам де Пари. Об этом общественность проинформировал прокурор Парижа Реми Хейтц, что произошло в рамках последней встречи с журналистами.
В прокуратуре Парижа исключают версию преднамеренного поджога Нотр-Дама

Как сообщает портал AFP, Реми Хейтц признал пожар в соборе Парижской Богоматери непреднамеренным, поскольку даже после проведения проверки по-прежнему ничего не говорит о такой вероятности. Согласно предварительному заключению специалистов, возгорание оказалось спровоцировано работами, направленными на реставрацию здания.

Огонь в Нотр-Даме удалось полностью потушить только ранним утром 16 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль, а само пламя распространилось по несущей конструкции. Власти Франции заявили о своем намерении обеспечить восстановление собора, для чего уже стартовал сбор средств.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:38

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