В прокуратуре Парижа исключают версию преднамеренного поджога Нотр-Дама





Как сообщает портал AFP, Реми Хейтц признал пожар в соборе Парижской Богоматери непреднамеренным, поскольку даже после проведения проверки по-прежнему ничего не говорит о такой вероятности. Согласно предварительному заключению специалистов, возгорание оказалось спровоцировано работами, направленными на реставрацию здания.Огонь в Нотр-Даме удалось полностью потушить только ранним утром 16 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль, а само пламя распространилось по несущей конструкции. Власти Франции заявили о своем намерении обеспечить восстановление собора, для чего уже стартовал сбор средств.