Алгоритм рассчитал вероятность выживания персонажей «Игры престолов»
Алгоритм, использующий возможности искусственного интеллекта (ИИ), рассчитал вероятности выживания и смерти всех персонажей знаменитого сериала «Игра престолов». Наибольшие шансы остаться в живых оказались у Дейенерис Таргариен, Тириона Ланнистера и Вариса.
Разработкой алгоритма, использующего возможности ИИ, занималась группа энтузиастов из Мюнхенского технического университета, также они являются фанатами знаменитого сериала «Игра престолов». Ими был создан специальный инструментарий для анализа практически всех факторов и информации, доступных о персонажах истории: возраст, пол, родословная, факт смерти в книгах и многое другое. На основании этого алгоритм способен рассчитывать вероятность выживания каждого конкретного персонажа сериала.
Наименьшие шансы умереть к концу «Игры Престолов» ожидаемо оказались у Дейенерис Таргариен. Ее вероятность не дожить до финала истории составляет 0,9%. Второе место среди «везунчиков» занял Тирион Ланнистер, его результат – 2,5%. Тройку лидеров, кто скорее всего выживет в сериале, замыкает Варис, его смерть произойдет с вероятностью 3,2%. На четвертом месте оказался Джейме Ланнистер с результатом 4%.
Меньше всего среди персонажей «Игры престолов», по версии алгоритма, повезет Бронну Черноводному, он умрет с вероятностью 93,5%. На втором месте оказался зомби Григор «Гора» Клиган, шанс его смерти оценивают в 80,3%. Его брат, Сандор «Пес» Клиган, оказался более везучим, ему присудили 47,5% шанса умереть.
Разработкой алгоритма, использующего возможности ИИ, занималась группа энтузиастов из Мюнхенского технического университета, также они являются фанатами знаменитого сериала «Игра престолов». Ими был создан специальный инструментарий для анализа практически всех факторов и информации, доступных о персонажах истории: возраст, пол, родословная, факт смерти в книгах и многое другое. На основании этого алгоритм способен рассчитывать вероятность выживания каждого конкретного персонажа сериала.
Наименьшие шансы умереть к концу «Игры Престолов» ожидаемо оказались у Дейенерис Таргариен. Ее вероятность не дожить до финала истории составляет 0,9%. Второе место среди «везунчиков» занял Тирион Ланнистер, его результат – 2,5%. Тройку лидеров, кто скорее всего выживет в сериале, замыкает Варис, его смерть произойдет с вероятностью 3,2%. На четвертом месте оказался Джейме Ланнистер с результатом 4%.
Меньше всего среди персонажей «Игры престолов», по версии алгоритма, повезет Бронну Черноводному, он умрет с вероятностью 93,5%. На втором месте оказался зомби Григор «Гора» Клиган, шанс его смерти оценивают в 80,3%. Его брат, Сандор «Пес» Клиган, оказался более везучим, ему присудили 47,5% шанса умереть.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:30