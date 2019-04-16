«Дом-2»: Всех участников телешоу «Спаси свою любовь» выгнали
В социальных сетях появилась информация о том, что всех героев реалити-шоу «Спаси свою любовь» организаторы проекта отправили за ворота. Оказывается, что продюсеры решили делать шоу с участниками «Дома-2».
Не секрет, что считанные месяцы назад на телеканале «ТНТ» стартовало новое реалити под названием «Спаси свою любовь». Сначала администрация телешоу планировала, чтобы именно в стенах их проекта семейные пары, которые приходили к ним за помощью, решили те или иные проблемы.
Впрочем, оказалось, что спустя всего несколько месяцев продюсеры реалити-шоу поменяли свое решение и выгнали все семейные пары за Периметр. Вчера в прямой эфир со своей странички в Instagram выходила одна из героинь проекта «Спаси свою любовь», которая поведала своим поклонникам шокирующую историю.
По словам Язили Набуиллиной, в один день всем семейным парочкам было приказано продюсерами телешоу собрать все свои вещи и уйти за ворота.
Также брюнетка сообщила, что им буквально сразу же сказали собирать вещи и уходить за ворота, поэтому те пары, которые находились в Периметре, в тот же вечер покинули Поляну. Семейству же Набуиллионой пришлось собирать вещи на Сейшельских островах, потом лететь в Москву, где у них тоже осталась некоторая одежда, а уже потом уходить в «свободное плаванье».
Не секрет, что считанные месяцы назад на телеканале «ТНТ» стартовало новое реалити под названием «Спаси свою любовь». Сначала администрация телешоу планировала, чтобы именно в стенах их проекта семейные пары, которые приходили к ним за помощью, решили те или иные проблемы.
Впрочем, оказалось, что спустя всего несколько месяцев продюсеры реалити-шоу поменяли свое решение и выгнали все семейные пары за Периметр. Вчера в прямой эфир со своей странички в Instagram выходила одна из героинь проекта «Спаси свою любовь», которая поведала своим поклонникам шокирующую историю.
По словам Язили Набуиллиной, в один день всем семейным парочкам было приказано продюсерами телешоу собрать все свои вещи и уйти за ворота.
«Ребят, нас, да, выгнали с проекта, но выгнали не только нашу пару, а абсолютно всех, все восемь пар, которые ранее были. Сейчас «ССЛ» будет состоять из участников «Дома-2», из старых... На вопрос, почему всех выгнали... Просто так решило руководство! Мы сами были в шоке, мы не знали до последнего...» - рассказала Язиля.
Также брюнетка сообщила, что им буквально сразу же сказали собирать вещи и уходить за ворота, поэтому те пары, которые находились в Периметре, в тот же вечер покинули Поляну. Семейству же Набуиллионой пришлось собирать вещи на Сейшельских островах, потом лететь в Москву, где у них тоже осталась некоторая одежда, а уже потом уходить в «свободное плаванье».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:02