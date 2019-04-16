«Дом-2»: Всех участников телешоу «Спаси свою любовь» выгнали

«Ребят, нас, да, выгнали с проекта, но выгнали не только нашу пару, а абсолютно всех, все восемь пар, которые ранее были. Сейчас «ССЛ» будет состоять из участников «Дома-2», из старых... На вопрос, почему всех выгнали... Просто так решило руководство! Мы сами были в шоке, мы не знали до последнего...» - рассказала Язиля.



