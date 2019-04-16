Концерн Geely намерен выпускать электрокары под новым брендом Geometry





До 2025 года концерн Geely планирует выпуск десяти электрокаров, которые увидят мир под новым брендом Geometry. Среди новинок окажутся популярные сейчас кроссоверы, привычные легковые авто и минивэны. Первой моделью компании станет Geometry A, которую позиционируют как седан премиум-класса. Новинка будет стоит около 31 тысячи долларов, что значительно дешевле Tesla Model 3 базовой вариации. Марка Geometry уже приняла заказы на производство около 27 тысяч авто из Норвегии, Франции, Сингапура и других европейских стран.Geometry A презентовали в рамках мотор-шоу в Шанхае, а по итогам независимых краш-тестов выяснилось, что модель отличается повышенной прочностью кузова. Все автомобили бренда окажутся в сегменте high-end, в результате чего Geely планирует войти в ТОП-10 имеющих ведущие позиции мировых автопроизводителей.