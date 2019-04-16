АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Концерн Geely намерен выпускать электрокары под новым брендом Geometry

Автомобильный концерн Geely презентовал новый бренд Geometry, ориентирующийся на выпуск электромобилей. Первой машиной компании станет седан Geometry A, который окажется альтернативной версией Tesla Model 3.
Концерн Geely намерен выпускать электрокары под новым брендом Geometry

До 2025 года концерн Geely планирует выпуск десяти электрокаров, которые увидят мир под новым брендом Geometry. Среди новинок окажутся популярные сейчас кроссоверы, привычные легковые авто и минивэны. Первой моделью компании станет Geometry A, которую позиционируют как седан премиум-класса. Новинка будет стоит около 31 тысячи долларов, что значительно дешевле Tesla Model 3 базовой вариации. Марка Geometry уже приняла заказы на производство около 27 тысяч авто из Норвегии, Франции, Сингапура и других европейских стран.

Geometry A презентовали в рамках мотор-шоу в Шанхае, а по итогам независимых краш-тестов выяснилось, что модель отличается повышенной прочностью кузова. Все автомобили бренда окажутся в сегменте high-end, в результате чего Geely планирует войти в ТОП-10 имеющих ведущие позиции мировых автопроизводителей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Концерн Geely намерен выпускать
Врачи разработали рекомендации для
На смартфоне OnePlus 6T установили
Эксперты: Информация о пользе
Влад Топалов показал на снимке спящую
Пилот королевской семьи уволился из-за
На концерте Цымбалюк-Романовской
Алиана Устиненко призналась, что в
В Челябинске грачи атаковали детский сад
Ани Лорак презентовала новый клип
Рита Дакота опровергла слухи о связи с
«Дом-2»: Всех участников телешоу «Спаси
Журнал Charlie Hebdo выпустил
Разведенного Марата Башарова увидели с
В Иране десна женщины из-за редкого
В Mortal Kombat введут нового персонажа
Светлана Бондарчук впервые рассказала о
Ирина Безрукова поделилась секретами
Полиция задержала пермского Дэдпула за
Максим Галкин сравнил пожар в Нотр-Даме
Haval H6 Coupe в России заменит модель
Представители Apple Books переговорили
В Китае пассажир «на удачу» бросал в
«Иначе буду дистрофиком»: Анна
Internet Explorer угрожает безопасности
Отмечающий 50-летие Александр Семчев
Ученые утверждают, что навигаторы
Постаревшая Марина Хлебникова вышла на
Ученые обнаружили причину рецидива
Психолог назвала главные ошибки пар на
Просмотреть все новости