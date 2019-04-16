Журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам де Пари





На обложке свежего выпуска Charlie Hebdo представлена карикатурная версия Макрона, у которого вместо мозга изображается горящий собор Парижской Богоматери. Рядом с рисунком размещены слова “Я начинаю с конструкций” и “Реформы”. В оценке работы публика разделилась на два лагеря: один похвалил карикатуристов, а другой обвинил в заработке на культурной трагедии.Журнал Charlie Hebdo часто жестоко высмеивает трагедии, произошедшие в мире, а произошедшее во Франции обошлось иронией и юмором. Это заметили в Сети, в связи с чем обвинили художников в предвзятости.