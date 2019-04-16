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Журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам де Пари

Занимающийся выпуском сатирических заметок французский журнал Charlie Hebdo обнародовал на просторах соцсетей свою версию пожара в Нотр-Дам де Пари. Художники решили изобразить на обложке злобного лидера Франции Эммануэля Макрона.
Журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам де Пари

На обложке свежего выпуска Charlie Hebdo представлена карикатурная версия Макрона, у которого вместо мозга изображается горящий собор Парижской Богоматери. Рядом с рисунком размещены слова “Я начинаю с конструкций” и “Реформы”. В оценке работы публика разделилась на два лагеря: один похвалил карикатуристов, а другой обвинил в заработке на культурной трагедии.

Журнал Charlie Hebdo часто жестоко высмеивает трагедии, произошедшие в мире, а произошедшее во Франции обошлось иронией и юмором. Это заметили в Сети, в связи с чем обвинили художников в предвзятости.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:52

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