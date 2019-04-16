Врачи разработали рекомендации для поддержания здоровья коленей велосипедистов





Профессиональная проблема велосипедистов – колени. Именно этот сустав получает больше всего нагрузки при занятии этим видом спорта, что вызывает различные заболевания. Чаще всего это артриты и артрозы. Иногда происходит износ сустава. Но, кроме профессионалов, также могут себе навредить и неопытные новички.При вращении педалей человек использует так называемый квадрицепс – группу из четырех мышц бедра. Если одну из них перетрудить, то она увеличивается в размерах, создавая при этом диспропорцию. Создается нежелательное давление на коленный сустав, что и ведет к возникновению патологий.Специалисты рекомендуют чередовать нагрузку с отдыхом, это не ведет к проблемам. В случае работы суставов на износ без восстановительного периода, количественные изменения приведут к качественному скачку. Прежде чем брать на себя сильные нагрузки, необходимо подготовить организм к ним через тренировки.Не лишними будут также упражнения типа приседаний или ходьбы «гусиным шагом», это позволит более равномерно распределить поступающую нагрузку.