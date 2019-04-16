На смартфоне OnePlus 6T установили Windows 10 и запустили Call of Duty: Modern Warfare 2





Ранее данный голландский разработчик пытался подключить Windows 10 на OnePlus 6T, но у него возникала ошибка, а затем появлялся синий экран. В настоящее же время система функционирует стабильно, о чем он сообщил в Сети. ОС поддерживает работу сенсорного ввода на смартфоне, а также Google Chrome. В данном случае задействована ARM-версия последней Windows, которая продемонстрировала работу с несколькими различными приложениями при наличии возможности переключения между ними.В частности, на модернизированной системе удалось запустить Call of Duty Modern Warfare 2, для чего пришлось использовать режим эмуляции архитектуры x86. Однако игровому процессу препятствует относительно невысокая частота кадров, а управление ведется при помощи внешнего контроллера.