На смартфоне OnePlus 6T установили Windows 10 и запустили Call of Duty: Modern Warfare 2
На смартфоне OnePlus 6T смогли запустить ОС Windows 10, а позже — игру Call of Duty: Modern Warfare 2. Достижение принадлежит разработчику из Нидерландов, известному под именем NTAuthority.
Ранее данный голландский разработчик пытался подключить Windows 10 на OnePlus 6T, но у него возникала ошибка, а затем появлялся синий экран. В настоящее же время система функционирует стабильно, о чем он сообщил в Сети. ОС поддерживает работу сенсорного ввода на смартфоне, а также Google Chrome. В данном случае задействована ARM-версия последней Windows, которая продемонстрировала работу с несколькими различными приложениями при наличии возможности переключения между ними.
В частности, на модернизированной системе удалось запустить Call of Duty Modern Warfare 2, для чего пришлось использовать режим эмуляции архитектуры x86. Однако игровому процессу препятствует относительно невысокая частота кадров, а управление ведется при помощи внешнего контроллера.
Ранее данный голландский разработчик пытался подключить Windows 10 на OnePlus 6T, но у него возникала ошибка, а затем появлялся синий экран. В настоящее же время система функционирует стабильно, о чем он сообщил в Сети. ОС поддерживает работу сенсорного ввода на смартфоне, а также Google Chrome. В данном случае задействована ARM-версия последней Windows, которая продемонстрировала работу с несколькими различными приложениями при наличии возможности переключения между ними.
В частности, на модернизированной системе удалось запустить Call of Duty Modern Warfare 2, для чего пришлось использовать режим эмуляции архитектуры x86. Однако игровому процессу препятствует относительно невысокая частота кадров, а управление ведется при помощи внешнего контроллера.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:05