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Эксперты: Информация о пользе кокосового сахара преувеличена

Эксперты пришли к выводу, что кокосовый сахар не приносит особой пользы здоровью, по сравнению с обычным продуктом. Производители активно распространяют мифы об его свойствах, чтобы повысить продажи.
Эксперты: Информация о пользе кокосового сахара преувеличена

Кокосовый сахар изготавливается из сока кокосовой пальмы. Выращивают растение на Филиппинах, полуострове Малакка, в Индии и на Шри-Ланке. Его плоды стали употреблять в пищу, а также производить из них сахар, который стал альтернативой привычному свекольному. На цветке пальмы делается надрез, сок собирается в специальный контейнер. Потом полученная жидкость нагревается, влага испаряется, оставляя гранулированный продукт коричневого цвета. Это и есть кокосовый сахар.

Считается, что это менее сладкий продукт, чем рафинированный сахар. Кроме того, в нем сохраняется больше полезных веществ. Использование его позволяет контролировать уровень глюкозы и холестерина в крови, а также будет продукт может быть полезен тем, кто следит за фигурой.

Однако эксперты провели исследования и доказали, что информация о пользе продукта сильно преувеличена. В кокосовом сахаре действительно содержаться полезные вещества, но их концентрация очень мала. Для того, чтобы получить необходимую норму элементов, приходится добавлять слишком много продукта в пищу.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:59

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