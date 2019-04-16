Эксперты: Информация о пользе кокосового сахара преувеличена





Кокосовый сахар изготавливается из сока кокосовой пальмы. Выращивают растение на Филиппинах, полуострове Малакка, в Индии и на Шри-Ланке. Его плоды стали употреблять в пищу, а также производить из них сахар, который стал альтернативой привычному свекольному. На цветке пальмы делается надрез, сок собирается в специальный контейнер. Потом полученная жидкость нагревается, влага испаряется, оставляя гранулированный продукт коричневого цвета. Это и есть кокосовый сахар.Считается, что это менее сладкий продукт, чем рафинированный сахар. Кроме того, в нем сохраняется больше полезных веществ. Использование его позволяет контролировать уровень глюкозы и холестерина в крови, а также будет продукт может быть полезен тем, кто следит за фигурой.Однако эксперты провели исследования и доказали, что информация о пользе продукта сильно преувеличена. В кокосовом сахаре действительно содержаться полезные вещества, но их концентрация очень мала. Для того, чтобы получить необходимую норму элементов, приходится добавлять слишком много продукта в пищу.