Влад Топалов показал на снимке спящую Регину Тодоренко с маленьким сыном

В официальном аккаунте знаменитости появился очень трогательный снимок, сделанный в салоне авто. На переднем плане в кадре запечатлен сам автор публикации, а на заднем можно рассмотреть спящих Регину Тодоренко и сына Михаила. В комментарии к снимку Влад Топалов написал: «Едем к старине к Гипносу и Морфею. Некоторые чуточку раньше доехали».Публикация артиста сразу же вызвала оживление в Instagram-аудитории. Фанаты принялись активно обсуждать редкий семейный кадр, подозревая, что ведущая шоу «Пятница с Региной» не обрадуется поведению возлюбленного: «Влад, Регинка тебя убьёт потом, когда увидит снимок, что снимал её спящую», «Там ребенка видно)», «Лучше удали, тем более, что нельзя фоткать спящими», «Классный кадр! Очень милый, добрый, трогательный!».