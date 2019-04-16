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Пилот королевской семьи уволился из-за капризов беременной Меган Маркл

Пилот королевской семьи Великобритании уволился из-за постоянных полетов за едой для беременной Меган Маркл. Публика уверена, что замену ушедшему персоналу будет очень непросто найти.
Пилот королевской семьи уволился из-за капризов беременной Меган Маркл

Служба безопасности представителей британской короны экстренно ищет нового пилота для работы на вертолете КБ Сикорского. В вакансии упоминаются обязанности по выполнению поручений членов королевского двора. Пилот также будет выполнять административные задачи, а в списке его приоритетных качеств состоят инициативность, согласие на полеты по стране и командировки с ночевкой. Как сообщается на страницах издания Radar Online, бывший пилот герцога и герцогини Сассекских жаловался на то, что его используют, как круглосуточную службу доставки еды. Принц Гарри приказывал ему ходить за необычными закусками для своей супруги.
Пилот королевской семьи уволился из-за капризов беременной Меган Маркл

Публика строит предположения, что профессионалам сложно работать с Меган Маркл из-за возмутительных требований. Эксперты видят, что регулярные увольнения персонала королевского двора повергают его в кризис безопасности, что в будущем может грозить риском проникновения в окружение королевы террористов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:48

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