Пилот королевской семьи уволился из-за капризов беременной Меган Маркл
Пилот королевской семьи Великобритании уволился из-за постоянных полетов за едой для беременной Меган Маркл. Публика уверена, что замену ушедшему персоналу будет очень непросто найти.
Служба безопасности представителей британской короны экстренно ищет нового пилота для работы на вертолете КБ Сикорского. В вакансии упоминаются обязанности по выполнению поручений членов королевского двора. Пилот также будет выполнять административные задачи, а в списке его приоритетных качеств состоят инициативность, согласие на полеты по стране и командировки с ночевкой. Как сообщается на страницах издания Radar Online, бывший пилот герцога и герцогини Сассекских жаловался на то, что его используют, как круглосуточную службу доставки еды. Принц Гарри приказывал ему ходить за необычными закусками для своей супруги.
Публика строит предположения, что профессионалам сложно работать с Меган Маркл из-за возмутительных требований. Эксперты видят, что регулярные увольнения персонала королевского двора повергают его в кризис безопасности, что в будущем может грозить риском проникновения в окружение королевы террористов.
Служба безопасности представителей британской короны экстренно ищет нового пилота для работы на вертолете КБ Сикорского. В вакансии упоминаются обязанности по выполнению поручений членов королевского двора. Пилот также будет выполнять административные задачи, а в списке его приоритетных качеств состоят инициативность, согласие на полеты по стране и командировки с ночевкой. Как сообщается на страницах издания Radar Online, бывший пилот герцога и герцогини Сассекских жаловался на то, что его используют, как круглосуточную службу доставки еды. Принц Гарри приказывал ему ходить за необычными закусками для своей супруги.
Публика строит предположения, что профессионалам сложно работать с Меган Маркл из-за возмутительных требований. Эксперты видят, что регулярные увольнения персонала королевского двора повергают его в кризис безопасности, что в будущем может грозить риском проникновения в окружение королевы террористов.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:48