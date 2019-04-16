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На концерте Цымбалюк-Романовской выступит оркестр погибшего Халилова

Виталина Цымбалюк-Романовская даст концерт вместе с оркестром имени Халилова в Доме кино 25 мая этого года. Вместе с Прохором Шаляпиным она презентует программу «Люди с экрана».
На концерте Цымбалюк-Романовской выступит оркестр погибшего Халилова

Культурное мероприятие состоится в Большом зале Дома легендарной сцены, где проходили творческие встречи и премьеры кинокартин. В мае на сцену выйдет одна из лучших пианисток России Цымбалюк-Романовская, вместе с Прохором Шаляпиным представив свою гастрольную программу.
Пришедшие на концерт зрители увидят, помимо двух музыкантов, оркестр военно-музыкального училища Халилова, хор Госудаственного музыкально-педагогического института, Владимира и Маргариту Быстряковых, а также Марину Девятову. В ходе мероприятия со сцены прозвучат русские народные композиции, песни отечественных авторов и произведения классиков.

Виталина Цымбалюк-Романовская закончила украинскую музыкальную академию, она является лауреатом международного конкурса Steinway-Paris. По признанию пианистки, она особенно рада совместному выступлению с оркестром Халилова. Генерал погиб в 2016 году во время крушения самолета Минобороны РФ, летевшего в Сирию.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:42

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