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Полиция задержала пермского Дэдпула за танец на Красной площади

Полиция Москвы задержала пермского Дэдпула и его знакомую за танец на Красной площади. Молодые люди вместе исполнили тверк, оцененный столичными сотрудниками правоохранительных органов как мелкое хулиганство.
Полиция задержала пермского Дэдпула за танец на Красной площади

Пермский Дэдпул и его знакомая Dance malyshka были задержаны полицией Москвы за исполнение танца тверка прямо на Красной площади. Молодой человек известен своими необычными перфомансами в самых разных общественных местах: торговых центрах, магазинах, остановках и транспорте.

13 апреля пермский Дэдпул был в столице России и решил потанцевать прямо на Красной площади. По словам самого молодого человека, предпочитающего скрывать свою личность, он не видел в таком выступлении ничего плохого. Уроженец Перми рассказывает, он и его знакомая два раза исполнили свой тверк, только на третьей их попытке к ним подошли сотрудники полиции Москвы. Оператору приказали прекратить съемку, а самих танцоров задержали.

В отделении полиции пермский Дэдпул узнал о том, что их поведение классифицировали как мелкое хулиганство. После проведения разъяснительной беседы молодых людей отпустили. Сами они не желают о своих действиях и довольны перфомансом на Красной площади, ведь он запомнится им надолго.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:13

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