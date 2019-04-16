Полиция задержала пермского Дэдпула за танец на Красной площади
Полиция Москвы задержала пермского Дэдпула и его знакомую за танец на Красной площади. Молодые люди вместе исполнили тверк, оцененный столичными сотрудниками правоохранительных органов как мелкое хулиганство.
Пермский Дэдпул и его знакомая Dance malyshka были задержаны полицией Москвы за исполнение танца тверка прямо на Красной площади. Молодой человек известен своими необычными перфомансами в самых разных общественных местах: торговых центрах, магазинах, остановках и транспорте.
13 апреля пермский Дэдпул был в столице России и решил потанцевать прямо на Красной площади. По словам самого молодого человека, предпочитающего скрывать свою личность, он не видел в таком выступлении ничего плохого. Уроженец Перми рассказывает, он и его знакомая два раза исполнили свой тверк, только на третьей их попытке к ним подошли сотрудники полиции Москвы. Оператору приказали прекратить съемку, а самих танцоров задержали.
В отделении полиции пермский Дэдпул узнал о том, что их поведение классифицировали как мелкое хулиганство. После проведения разъяснительной беседы молодых людей отпустили. Сами они не желают о своих действиях и довольны перфомансом на Красной площади, ведь он запомнится им надолго.
Пермский Дэдпул и его знакомая Dance malyshka были задержаны полицией Москвы за исполнение танца тверка прямо на Красной площади. Молодой человек известен своими необычными перфомансами в самых разных общественных местах: торговых центрах, магазинах, остановках и транспорте.
13 апреля пермский Дэдпул был в столице России и решил потанцевать прямо на Красной площади. По словам самого молодого человека, предпочитающего скрывать свою личность, он не видел в таком выступлении ничего плохого. Уроженец Перми рассказывает, он и его знакомая два раза исполнили свой тверк, только на третьей их попытке к ним подошли сотрудники полиции Москвы. Оператору приказали прекратить съемку, а самих танцоров задержали.
В отделении полиции пермский Дэдпул узнал о том, что их поведение классифицировали как мелкое хулиганство. После проведения разъяснительной беседы молодых людей отпустили. Сами они не желают о своих действиях и довольны перфомансом на Красной площади, ведь он запомнится им надолго.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:13