Полиция задержала пермского Дэдпула за танец на Красной площади

Пермский Дэдпул и его знакомая Dance malyshka были задержаны полицией Москвы за исполнение танца тверка прямо на Красной площади. Молодой человек известен своими необычными перфомансами в самых разных общественных местах: торговых центрах, магазинах, остановках и транспорте.13 апреля пермский Дэдпул был в столице России и решил потанцевать прямо на Красной площади. По словам самого молодого человека, предпочитающего скрывать свою личность, он не видел в таком выступлении ничего плохого. Уроженец Перми рассказывает, он и его знакомая два раза исполнили свой тверк, только на третьей их попытке к ним подошли сотрудники полиции Москвы. Оператору приказали прекратить съемку, а самих танцоров задержали.В отделении полиции пермский Дэдпул узнал о том, что их поведение классифицировали как мелкое хулиганство. После проведения разъяснительной беседы молодых людей отпустили. Сами они не желают о своих действиях и довольны перфомансом на Красной площади, ведь он запомнится им надолго.