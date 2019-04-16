Ани Лорак презентовала новый клип

Вернувшись с гастролей по России, Ани Лорак сразу взялась за съемки клипа к своей песне «Я тебя ждала». Певица не меньше поклонников ждала премьеры. Она писала на своей странице в Instagram, что она с командой готовит к выходу продукт, основанный на личных переживаниях. 16 апреля клип увидел свет и сразу был высоко оценен зрителями. «Это очень сильно, чувственно. в этом клипе и песне ваша душа, это чувствуется! Спасибо за искренность», «Песня невероятная и очень трогательная, в самое сердце», - пишут поклонники.В произведении речь идет о расставании, разочаровании в отношениях. В клипе Ани Лорак поет сама в пустых помещениях, что символизирует одиночество. «Эта история соткана из моих чувств, пусть эта музыка согреет сердца», - пишет о своей работе певица.В начале 2019 года артистка пережила болезненное расставание с мужем. Причины расставания не называются, но в Сети активно обсуждали возможную неверность супруга.