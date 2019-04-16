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Рита Дакота опровергла слухи о связи с женатым мужчиной

Певица Рита Дакота резко ответила хейтерам в связи со слухами о связи с женатым. Исполнительница разместила гневное видео в режиме Stories в сети Instagram.
Рита Дакота опровергла слухи о связи с женатым мужчиной

Как отметила певица, эта ситуация ее опечалила, а чтобы выяснить подробности личной жизни ей сегодня позвонили все близкие. Рита Дакота подчеркнула, что опубликовала фото с друзьями во время мероприятия, а в итоге оказалась любовницей Эмина Агаларова. Как известно, к слухам привела публикация снимка артистки, которая позировала в окружении Агаларова, Никиты Лушникова и Павла Деревянко. В своем посте знаменитость отметила, что чувствует себя полностью защищенной рядом с такими мужчинами. В результате распространения домыслов артистка столкнулась с необходимостью давать опровержение слухов.

Не так давно Рита Дакота развелась с коллегой Владом Соколовским, с которым воспитывала дочь Мию. Певица тяжело переживала расставание, о чем сообщала поклонникам в Instagram.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:10

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