Рита Дакота опровергла слухи о связи с женатым мужчиной

Как отметила певица, эта ситуация ее опечалила, а чтобы выяснить подробности личной жизни ей сегодня позвонили все близкие. Рита Дакота подчеркнула, что опубликовала фото с друзьями во время мероприятия, а в итоге оказалась любовницей Эмина Агаларова. Как известно, к слухам привела публикация снимка артистки, которая позировала в окружении Агаларова, Никиты Лушникова и Павла Деревянко. В своем посте знаменитость отметила, что чувствует себя полностью защищенной рядом с такими мужчинами. В результате распространения домыслов артистка столкнулась с необходимостью давать опровержение слухов.Не так давно Рита Дакота развелась с коллегой Владом Соколовским, с которым воспитывала дочь Мию. Певица тяжело переживала расставание, о чем сообщала поклонникам в Instagram.