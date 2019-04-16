Светлана Бондарчук впервые рассказала о здоровье «особенной» дочери Варвары

Светлана Бондарчук стала участницей программы «Судьба человека», где откровенно рассказала о многих аспектах своей жизни. Впервые за долгие годы модель поделилась деталями рождения и воспитания дочери Варвары. Бывшая жена Федора Бондарчука назвала ее «особенным» ребенком, ведь она появилась на свет раньше положенного срока, что привело к развитию детского церебрального паралича. Такая ситуация только сплотила супругов, старающихся помогать и поддерживать друг друга. Звезда отмечает, тот период сильно сблизил ее с Федором Бондарчуком, тогда она узнала, каким на самом деле он является человеком. Бывшая супруга назвала его фантастическим и заботливым.Варвара, рассказывает Светлана Бондарчук, значительную часть времени проводит за границей. Там «особенный» ребенок может проходить более качественную реабилитацию. Модель отмечает, ее дочь росла в атмосфере абсолютной любви, в чем супругам помогала еще одна женщина. Изначально она была няней, но спустя 20 лет превратилась во вторую мать, констатирует бывшая жена режиссера. Сейчас Варвара – это прекрасный, счастливый и особенный ребенок, окруженный любовью близких людей.