АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Светлана Бондарчук впервые рассказала о здоровье «особенной» дочери Варвары

Модель и главный редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук впервые за долгие годы рассказала о здоровье дочери Варвары. Она назвала ее «особым» ребенком и отметила, что 20-летняя девушка выросла в атмосфере абсолютной любви.
Светлана Бондарчук впервые рассказала о здоровье «особенной» дочери Варвары

Светлана Бондарчук стала участницей программы «Судьба человека», где откровенно рассказала о многих аспектах своей жизни. Впервые за долгие годы модель поделилась деталями рождения и воспитания дочери Варвары. Бывшая жена Федора Бондарчука назвала ее «особенным» ребенком, ведь она появилась на свет раньше положенного срока, что привело к развитию детского церебрального паралича. Такая ситуация только сплотила супругов, старающихся помогать и поддерживать друг друга. Звезда отмечает, тот период сильно сблизил ее с Федором Бондарчуком, тогда она узнала, каким на самом деле он является человеком. Бывшая супруга назвала его фантастическим и заботливым.

Варвара, рассказывает Светлана Бондарчук, значительную часть времени проводит за границей. Там «особенный» ребенок может проходить более качественную реабилитацию. Модель отмечает, ее дочь росла в атмосфере абсолютной любви, в чем супругам помогала еще одна женщина. Изначально она была няней, но спустя 20 лет превратилась во вторую мать, констатирует бывшая жена режиссера. Сейчас Варвара – это прекрасный, счастливый и особенный ребенок, окруженный любовью близких людей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Журнал Charlie Hebdo выпустил
Разведенного Марата Башарова увидели с
В Иране десна женщины из-за редкого
В Mortal Kombat введут нового персонажа
Светлана Бондарчук впервые рассказала о
Ирина Безрукова поделилась секретами
Полиция задержала пермского Дэдпула за
Максим Галкин сравнил пожар в Нотр-Даме
Haval H6 Coupe в России заменит модель
Представители Apple Books переговорили
В Китае пассажир «на удачу» бросал в
«Иначе буду дистрофиком»: Анна
Internet Explorer угрожает безопасности
Отмечающий 50-летие Александр Семчев
Ученые утверждают, что навигаторы
Постаревшая Марина Хлебникова вышла на
Ученые обнаружили причину рецидива
Психолог назвала главные ошибки пар на
Руслан Байсаров реализует один из
На Шанхайском автосалоне представили
Яна Рудковская назвала пострадавший в
Ведущий «Места встречи» на НТВ Иван
Анджелина Джоли после развода с Питтом
Немецкие эксперты опровергли слухи о
Xiaomi выпустила мощный велосипедный
В Великобритании девушку частично
Ученые занимаются адаптацией грудного
Ученые определили, когда женщина
Эксперты рассказали о пользе и вреде
Генерал Громов, председатель
Просмотреть все новости