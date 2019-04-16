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Разведенного Марата Башарова увидели с новой подругой в Сочи

Ранее разведенного Марата Башарова увидели во время прогулки в Сочи с новой дамой. В город он приехал на турнир по хоккею.
Разведенного Марата Башарова увидели с новой подругой в Сочи

Актер официально развелся с прежней женой Елизаветой Шевырковой в марте, оставив ей одну из своих квартир, где экс-супруга продолжит воспитывать и растить их общего сына Марселя. В одиночестве Башаров оставался недолго, и недавно его заметили в Сочи с новой спутницей, куда он приехал в компании старых знакомых на хоккейный чемпионат.

Артист давно увлекается этим видом спорта и сам играет в команде любителей. Вместе с другими атлетами актер готовится к поединкам и увлекательно проводит время, посещая рестораны и клубы. Вероятно, именно таким образом Марат Башаров познакомился с новой девушкой.

С прежней супругой звезда отечественного кино развелся после скандала о избиении Шевырковой. Несмотря на громкую неприятную ситуацию, артиста никак не наказали на его работе, он по-прежнему играет на сцене, ведет шоу «Битва экстрасенсов» и гастролирует по стране. С бывшей женой он пытается сохранить хорошие отношения ради общего ребенка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:46

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