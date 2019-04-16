В Иране десна женщины из-за редкого заболевания стали похожи на клубнику
В Иране местной жительнице пришлось столкнуться с редким заболеванием, из-за которого десна стали похожи на клубнику. По словам медиков, состояние женщины оказалось критическим.
В результате редкой патологии у пациентки десна стали выглядеть, как мякоть клубники. Данный случай медицинские специалисты назвали экстремальным и тяжелым. Женщина рассказала о странных симптомах, сопровождавших ее шесть недель. Десна очень быстро росли и преобразовывались. Это состояние имеет название гиперплазия десны. У пациентки появились также рецидивирующие кровотечения из носа и три некротические язвы на лице.
Когда специалисты провели осмотр ротовой полости жительницы Ирана, то обнаружили, что заболевание приобрело другую форму, считающуюся очень редкой и называемой «клубничным гингивитом». По словам дерматолога Марьям Гиази, гиперплазия десны приобрела «зернистый и геморрагический вид».
Патология, в медицине называющаяся гранулематозом Вегенера, является типом воспаления сосудов, как правило, поражающим почки и верхние дыхательные пути. У женщины были обнаружены не только распухшие десна и раны на лице, но еще и антитела в сосудах, многочисленные наросты в легких (узлы). В большинстве случаев подобные заболевания могут стать причиной летального исхода.
В результате редкой патологии у пациентки десна стали выглядеть, как мякоть клубники. Данный случай медицинские специалисты назвали экстремальным и тяжелым. Женщина рассказала о странных симптомах, сопровождавших ее шесть недель. Десна очень быстро росли и преобразовывались. Это состояние имеет название гиперплазия десны. У пациентки появились также рецидивирующие кровотечения из носа и три некротические язвы на лице.
Когда специалисты провели осмотр ротовой полости жительницы Ирана, то обнаружили, что заболевание приобрело другую форму, считающуюся очень редкой и называемой «клубничным гингивитом». По словам дерматолога Марьям Гиази, гиперплазия десны приобрела «зернистый и геморрагический вид».
Патология, в медицине называющаяся гранулематозом Вегенера, является типом воспаления сосудов, как правило, поражающим почки и верхние дыхательные пути. У женщины были обнаружены не только распухшие десна и раны на лице, но еще и антитела в сосудах, многочисленные наросты в легких (узлы). В большинстве случаев подобные заболевания могут стать причиной летального исхода.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:39