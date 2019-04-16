Руслан Байсаров реализует один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории РФ





Согласно договору, национальный перевозчик выступит генеральным подрядчиком в рамках строительства новой железнодорожной ветки. Последняя призвана соединить республику не только с Красноярским краем, но и в целом с российской железнодорожной сетью. Кроме того, новый путь обеспечит подъезд непосредственно к стратегически важному Элегестскому угольному месторождению, где предприятие Байсарова - «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» - осуществляет строительство угледобывающего производства.Утверждение документа является заслуживающим внимания событием, так как данное строительство является одним из самых крупнейших инфраструктурных проектов в стране в последние годы. Изначально он был ориентирован на промышленные нужды, а именно освоение содержащего уголь месторождения. Однако постепенно стало понятно, что прокладка такой дороги является задачей федерального уровня. На фоне этого правительство России подготовило и утвердило проект по строительству дороги, призванной стать узловым логистическим пунктом всего Восточного экономического коридора.Стартом реализации распоряжения можно считать подписание в 2018 году рассчитанного на 30 лет концессионного соглашения между Росжелдором, выступающим от лица РФ, и компанией АО «ТЭПК “Кызыл-Курагино”. Последняя выступает дочерней структурой ТЭПК. Головное предприятие Руслана Байсарова берет на себя роль инвестора проекта, выступая также одним из ведущих потребителей услуг по транспортировке грузов.Заключение между сторонами договора подряда также подразумевает под собой официальное окончание подготовительного этапа с последующим переходом к практической части реализации проекта. Стоящий во главе Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял о “мощности” проекта, подчеркивая, что он впоследствии должен обеспечить перевозку не менее 15 млн тонн груза посредством железной дороги. В долгосрочной перспективе это открывает для государства возможности попадания на перспективные экспортные рынки с прокладкой железной дороги уже на территории сопредельных стран.Согласно утвержденному плану, длина железнодорожной ветки составляет 410 км. Имеется и осложнение работ в виде создания 8 тоннелей суммарной протяженностью порядка 11 км. По данным “МК”, строительство ветки подразумевает возведение 127 мостов, чья длина составит 16 км. Ориентировочной датой сдачи работы значится 2023 год. Объем запланированных на воплощение проекта инвестиций, по данным РЖД, составит свыше 126,5 млрд рублей. Ежегодно по ветке намереваются перевозить до 15 млн тонн грузов, из которых 12 млн составит уголь, добытый на Элегестском месторождении.Компания Руслана Байсарова свою работу начинала с ориентацией на проект освоения Элегеста. Запасы хранящегося в месторождении ресурса экспертами оцениваются в 855,2 млн тонн. Лицензию ТЭПК приобрела весной 2013 года.Реализовываемый при участии Руслана Байсарова проект позволит обеспечить более стремительное интегрирование Тывы в экономическое пространство РФ. В частности, в республике будет открыто большое число рабочих мест, о чем рассказал возглавляющий МЭР страны Максим Орешкин, подчеркнув, что первоначально речь идет о 5 тысячах вакансий. Они будут созданы уже на этапе строительства, а после его окончания и введение месторождения в эксплуатацию - еще около 20 тысяч.Кроме указанных преимуществ, появление новой железнодорожной ветки привлечет в Тыву туристов. Положительным образом воплощение проекта отразится также на развитии соседствующих с республикой регионов, что прежде всего касается Красноярского края и Дальнего Востока.