На Шанхайском автосалоне представили Lynk&Co – автомобиль, который поступит на российский рынок
На Шанхайском автосалоне был представлен автомобиль китайско-шведской марки Lynk&Co. Данная модель должна поступить на российский рынок.
О планах компании заявил топ–менеджер бренда. Продажи должны стартовать уже в следующем году. Дизайнер автомобиля вдохновлялся Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. Транспортное средство оборудовано турбомоторами и роботизированной трансмиссией. Автомобиль имеет впечатляющий дизайн и оснащен большим количеством технических новшеств. Стоимость модели пока неизвестна, но предполагается, что она будет на ряд меньше, чем у аналогичных автомобилей западных производителей.
О планах компании заявил топ–менеджер бренда. Продажи должны стартовать уже в следующем году. Дизайнер автомобиля вдохновлялся Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. Транспортное средство оборудовано турбомоторами и роботизированной трансмиссией. Автомобиль имеет впечатляющий дизайн и оснащен большим количеством технических новшеств. Стоимость модели пока неизвестна, но предполагается, что она будет на ряд меньше, чем у аналогичных автомобилей западных производителей.
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:52