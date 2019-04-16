На Шанхайском автосалоне представили Lynk&Co – автомобиль, который поступит на российский рынок





О планах компании заявил топ–менеджер бренда. Продажи должны стартовать уже в следующем году. Дизайнер автомобиля вдохновлялся Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. Транспортное средство оборудовано турбомоторами и роботизированной трансмиссией. Автомобиль имеет впечатляющий дизайн и оснащен большим количеством технических новшеств. Стоимость модели пока неизвестна, но предполагается, что она будет на ряд меньше, чем у аналогичных автомобилей западных производителей.