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В Китае пассажир «на удачу» бросал в двигатель самолета монеты и был задержан

В городе Хух-Хото, Китай, правоохранители местного аэропорта задержали пассажира, кидавшего в двигатель самолета монеты. 66-летний мужчина рассказал, что делал это «на удачу», рейс был задержан.
В Китае пассажир «на удачу» бросал в двигатель самолета монеты и был задержан

Об этом инциденте рассказывается в пресс-релизе авиакомпании Tianjin Airline. Сообщается, что члены экипажа рейса Хух-Хото-Чифэн заметили, как один из пассажиров бросал монеты прямо в двигатель самолета. Они оповестили об этом сотрудников полиции воздушной гавани и те задержали нарушителя. Им оказался 66-летний мужчин, кинувший в двигатель самолета 6 монет, и сделал он это «на удачу». Нарушитель до сих пор находится под присмотром полицейских, авиакомпания оставляет за собой право привлечь его к ответственности за совершенные действия.

Такое поведение пассажира заставило специалистов данного китайского аэропорта полностью проверить двигатель самолета. Из него они достали все 6 брошенных момент, но у них не было уверенности, что такое воздействие не привело к повреждениям. Было принято решение заменить лайнер другим. Все это привело к задержке рейса на два часа.

Напомним, в начале 2019 года о похожем инциденте сообщала все та же авиакомпания Tianjin Airline. Тогда полицейские провели информацию о том, что кто-то «на удачу» кидал монеты в двигатель самолета. Просмотр видеозаписей такого нарушения не выявил, и лайнер поднялся в воздух на два часа позже.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:41

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