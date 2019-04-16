Яна Рудковская назвала пострадавший в пожаре Нотр-Дам символом Франции

В частности, артистка отметила, что в соборе Парижской Богоматери проходил судебный процесс по делу Жанны Д’Арк, крещение и коронация Наполеона, а в 2019 году Нотр-Дам де Пари должно было исполниться 834 года. Яна Рудковская назвала бедствие масштабным, поскольку современное общество не смогло сохранить важный памятник культурного значения. Артистке больно сознавать, что на реконструкцию уйдут долгие годы или даже десятилетия, чтобы последующие поколения увидели собор в былом величии.Поклонники Яны Рудковской присоединились к обсуждению происшествия в комментариях, согласившись с мнением артистки. Многие пользователи Сети осознали важность финансовой помощи для восстановление собора.