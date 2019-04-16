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«Иначе буду дистрофиком»: Анна Хилькевич устроила для себя челлендж

Российская актриса Анна Хилькевич устроила для себя и своего характера настоящий челлендж. Звезда собирается ходить в тренажерный зал не реже 3 раз в неделю, иначе она будет «дистрофиком с целлюлитом».
«Иначе буду дистрофиком»: Анна Хилькевич устроила для себя челлендж

Об этом Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram. Актриса разметила очередную фотографию с тренировки и отметила, что собирается устроить для себя и своего характера настоящий челледж. Звезда пообещала посещать тренажерный зал не реже 3 раз в неделю, ведь ее тело требует подобных нагрузок. Артистка признается, что очень уважает свою генетику, но даже ей необходимы регулярные физические нагрузки для поддержания формы. «Спорт необходим, иначе я превращусь в неоформленного дистрофика с целлюлитом», - констатирует знаменитость.

Анна Хилькевич рассказала и о другом личном наблюдении. Если актриса начинает лениться и реже посещает спортивный зал – это сразу негативно сказывается на ее здоровье, она быстро подхватывает простуду. Отчасти из-за этого знаменитость решила, что лучше три раза в неделю тренироваться, чем два дня подряд лежать в постели и лечиться.

Поклонники Анны Хилькевич поддержали челлендж актрисы. Они поделились собственным опытом в вопросе регулярных тренировок и отметили, главное – это войти в режим. Затем будет достаточно сложно пропускать занятия, ведь организм привыкает и начинает «грустить» без них.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:36

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