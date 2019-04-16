Отмечающий 50-летие Александр Семчев сэкономит на юбилее из-за нехватки денег





Оказалось, что артист не придает большого значения датам, поэтому не имеет праздничного настроения. Александр Семчев отмечал день рождения в последний раз около 25 лет назад. С тех пор его отношение к праздникам почти не поменялось, но актер начал чувствовать свой возраст. Актер считает, что его популярность уже в прошлом, несмотря на то, что он сыграл более 70 ролей. Семчев намерен провести свой день рождения на церемонии вручения премии “Золотая маска”, где он состоит в номинации “Лучшая мужская роль второго плана” за роль в спектакле “Три сестры”. В интервью “КП” Семчев отметил, что это лучший способ отметить юбилей, чтобы не тратиться.Александр Семчев сильно изменился за последние годы, что заметили поклонники, в частности, он похудел почти на 100 кг. Артист страдает от диабета, поэтому снижение веса благоприятно повлияло на его здоровье. Секрет его успешного похудения заключается в правильном питании и маленьких порциях.