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Анджелина Джоли после развода с Питтом официально вернула девичью фамилию

Знаменитая голливудская киноактриса Анджелина Джоли после развода с Бредом Питтом решила официально вернуть свою девичью фамилию. Суд в США признал актеров неженатыми 12 апреля, передает The Blast.
Анджелина Джоли после развода с Питтом официально вернула девичью фамилию

Одной из самых ярких пар Голливуда теперь останется лишь урегулировать некоторые формальности, касающиеся раздела имущества. После заключения брака с Бредом Питтом звезда фильма «Малифисента» стала носить фамилию Джоли-Питт. Она появлялась во всех документах актрисы, в том числе и правах. Сейчас знаменитость смогла вернуть девичью фамилию, став Джоли. Киноактриса заявила, что не желает иметь ничего общего с бывшим супругом.
Анджелина Джоли после развода с Питтом официально вернула девичью фамилию

Джоли и Питт поженились во Франции в 2014 году, а спустя два года решили расстаться. Пара воспитывала шестерых наследников, где только трое – биологические дети актеров. В настоящее время пара, известная ранее как «Бранджелина», посещает семейного психолога по имени Стэн Катц, который был назначен знаменитостям судом. Специалист помогает экс-супругам урегулировать отношения как родителям многочисленных наследников.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:38

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