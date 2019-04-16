Анджелина Джоли после развода с Питтом официально вернула девичью фамилию





Одной из самых ярких пар Голливуда теперь останется лишь урегулировать некоторые формальности, касающиеся раздела имущества. После заключения брака с Бредом Питтом звезда фильма «Малифисента» стала носить фамилию Джоли-Питт. Она появлялась во всех документах актрисы, в том числе и правах. Сейчас знаменитость смогла вернуть девичью фамилию, став Джоли. Киноактриса заявила, что не желает иметь ничего общего с бывшим супругом.Джоли и Питт поженились во Франции в 2014 году, а спустя два года решили расстаться. Пара воспитывала шестерых наследников, где только трое – биологические дети актеров. В настоящее время пара, известная ранее как «Бранджелина», посещает семейного психолога по имени Стэн Катц, который был назначен знаменитостям судом. Специалист помогает экс-супругам урегулировать отношения как родителям многочисленных наследников.