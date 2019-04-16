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Ведущий «Места встречи» на НТВ Иван Трушкин выгнал из студии гостя за его фашистские высказывания

Ведущий телепрограммы «Место встречи» на НТВ Иван Трушкин, заменяющий в этом выпуске коллегу Андрея Норкина, был вынужден выгнать из студии писателя Сергея Лойко. Это произошло из-за того, что гость позволял себе фашистские высказывания, из-за чего в эфире разгорелся конфликт.
Ведущий «Места встречи» на НТВ Иван Трушкин выгнал из студии гостя за его фашистские высказывания

Темой очередного выпуска телепрограммы «Место встречи» на НТВ был: «Подъем фашизма на украинской территории». Во время обсуждения этого вопроса разгорелся конфликт между журналистом Михаилом Маркеловым и писателем Сергеем Лойко. Последний не соглашался с мнением большинства людей в студии, а в своих репликах допускал фашистские высказывания. Это вызвало недовольства Михаила Маркелова, который попытался самостоятельно выпроводить из эфира своего оппонента, но его остановил ведущий телепрограммы «Место встречи» Иван Трушкин, заменяющий коллегу Андрея Норкина. Он заявил, что подобное поведение недопустимо, и настоял на том, чтобы гость покинул студию.

Подобные высказывания писателя Сергея Лойко на телепрограмме «Место встречи» привели к бурному обсуждению данного вопроса среди других гостей выпуска, оставшихся после конфликта. Они отметили, что нельзя допускать таких людей на телеканал НТВ, ведь его смотрят миллионы граждан.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:43

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