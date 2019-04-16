Постаревшая Марина Хлебникова вышла на сцену после смерти мужа и долгого перерыва

Марина Хлебникова редко выпускает новые песни, а после смерти первого супруга в 2018 году тяжело переживала потерю. Лишь недавно она приняла решение снова приступить к активной творческой деятельности и стала посещать публичные мероприятия. На недавнем концерте Александра Пескова отечественная исполнительница выступила перед гостями и навестила пародиста в гримерке, где они сделали совместное фото. Фанаты заметили, что певица сильно постарела, а некоторые предположили, что Хлебникова сделала неудачную пластическую операцию.Артистку подозревали в алкоголизме, но сама она отрицает наличие проблем со спиртным, отмечая, что у нее нет времени на времяпрепровождение в ресторанах. Благодаря поддержке близких людей певица справляется с переживаниями после смерти бывшего мужа.