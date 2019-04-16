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Генерал Громов, председатель ветеранской организации «Боевое Братство», попросил отозвать прокатную лицензию фильма, режиссером которого является Павел Лунгин

Генерал Громов, председатель ветеранской организации «Боевое Братство», попросил отозвать прокатную лицензию фильма, режиссером которого является Павел Лунгин

С просьбой лишить картину Лунгина «Братство» прокатное удостоверение к министру культуры Мединскому обратился председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов. По его словам фильм является ничем иным, как одним из вариантов «классической черной русофобии», хотя и снимался при поддержке Министерства культуры и Фонда кино, пишет bbratstvo.com

В прокат картина должна выйти 9 мая.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 10:47

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