Генерал Громов, председатель ветеранской организации «Боевое Братство», попросил отозвать прокатную лицензию фильма, режиссером которого является Павел Лунгин
С просьбой лишить картину Лунгина «Братство» прокатное удостоверение к министру культуры Мединскому обратился председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Борис Громов. По его словам фильм является ничем иным, как одним из вариантов «классической черной русофобии», хотя и снимался при поддержке Министерства культуры и Фонда кино, пишет bbratstvo.com
В прокат картина должна выйти 9 мая.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:47