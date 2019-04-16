АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые доказали, что спать менее 5 часов в сутки опасно для здоровья
EUR 72.70 USD 64.25
Курс валют на 16.04.2019

Ученые обнаружили причину рецидива лейкоза

Ученые из медицинского университета Дуйсбург-Эссен выяснили причину рецидива лейкоза после трансплантации костного мозга. Результаты исследования были опубликованы в Nature Medicine.
Ученые обнаружили причину рецидива лейкоза

Как известно, трансплантация костного мозга является одним из наиболее эффективных методов по борьбе с лейкемией. Перед пересадкой необходимо пройти курс химиотерапии или лучевое облучение. Однако по статистике у каждого третьего пациента возникает рецидив. В каждом четвертом случае это происходит из-за того, что эффективные клетки не способны распознать все раковые клетки, которые остались в организме. Сейчас исследование показало, что за остальную часть рецидивов отвечают регулируемый дефект гена, который влияет на иммунный ответ организма, и он попросту не борется с раковыми клетками.

Ученые надеются, что удастся регулировать генные дефекты и устранить причину рецидивов у больных. На данный момент исследование показало эффективность медикаментозного пресечения повторного заболевания.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые утверждают, что навигаторы
Постаревшая Марина Хлебникова вышла на
Ученые обнаружили причину рецидива
Психолог назвала главные ошибки пар на
Руслан Байсаров реализует один из
На Шанхайском автосалоне представили
Яна Рудковская назвала пострадавший в
Ведущий «Места встречи» на НТВ Иван
Анджелина Джоли после развода с Питтом
Немецкие эксперты опровергли слухи о
Xiaomi выпустила мощный велосипедный
В Великобритании девушку частично
Ученые занимаются адаптацией грудного
Ученые определили, когда женщина
Эксперты рассказали о пользе и вреде
Генерал Громов, председатель
Ученые обнаружили метеорит, содержащий
Сторонники теории плоской Земли
В Великобритании девушка не заметила
АвтоВАЗ проводит опрос для определения
Эксперты рассказали, какие особенности
Назван точный размер полового органа
Эксперты назвали самые горячие и
Игорь Николаев выразил сожаление по
При ДТП с маршруткой в Орске пострадали
Специалисты рассказали, сколько нужно
Специалисты проведут оценку состояния
Ученые утверждают, что стресс может
Солистка SEREBRO Ирина Титова вышла на
Последствия пожара в соборе Парижской
Просмотреть все новости