Ученые обнаружили причину рецидива лейкоза





Как известно, трансплантация костного мозга является одним из наиболее эффективных методов по борьбе с лейкемией. Перед пересадкой необходимо пройти курс химиотерапии или лучевое облучение. Однако по статистике у каждого третьего пациента возникает рецидив. В каждом четвертом случае это происходит из-за того, что эффективные клетки не способны распознать все раковые клетки, которые остались в организме. Сейчас исследование показало, что за остальную часть рецидивов отвечают регулируемый дефект гена, который влияет на иммунный ответ организма, и он попросту не борется с раковыми клетками.Ученые надеются, что удастся регулировать генные дефекты и устранить причину рецидивов у больных. На данный момент исследование показало эффективность медикаментозного пресечения повторного заболевания.