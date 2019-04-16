Ученые занимаются адаптацией грудного молока для питания взрослых





Польза грудного молока для организма человека уже давно описана учеными. Все дело в олигосахаридах, содержащихся в нем, они положительно влияют на состояние кишечника, причем не только новорожденного малыша, но и взрослых людей. Такие известия заставили многие крупные американские компании, работающие в сферах производства молочных продуктов, натуральных добавок, продуктов питания и других смежных направлений, начать разработку и адаптацию грудного молока для массового рынка. Сейчас они разрабатывают собственные формулы и составы, которые позволят им создавать подобный продукт искусственным образом.Адаптация грудного молока под массовый рынок, отмечают специалисты, это сложный и долгий процесс, требующий усилий профессиональных ученых и технологов, но затрачиваемые деньги, время и другие ресурсы должны окупить себя в будущем. Американские компании оценивают потенциальные выгоды от реализации подобного продукта десятками, а иногда и сотнями миллиардов долларов. Следует отметить, что в США мода на грудное молоко продолжает набирать популярность среди совершенно разных слоев населения.