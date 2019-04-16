Психолог назвала главные ошибки пар на первом свидании
Психолог из Австралии Ивонн Аллен озвучила ключевые ошибки пар, допускаемые на первом свидании. Как отмечает эксперт в области отношений, люди могут совершать отталкивающие вещи, хотя и не осознают этого.
Чаще всего мужчины выбирают на первое свидание неуместную одежду. Эксперт советует подбирать наряд в соответствии с местом романтической встречи. В разговоре с девушкой не стоит расспрашивать о прошлых отношениях, а вместо этого нужно сосредоточиться на общих интересах. Нужно позаботиться о том, чтобы телефон находился в беззвучном режиме во время свидания, а решение ответить на звонок часто воспринимается грубостью и неуважением. Оттолкнуть женщину могут попытки навязать распитие спиртного, нелестные высказывания и много разговоров о себе.
Женщинам рекомендуется избегать тем, которые могут вызвать споры, а также не задавать слишком много вопросов. В ресторане стоит уделить внимание простым блюдам, которые будет легко есть. На первом свидании уместно предложить разделить чек пополам, но если партнер начнет настаивать, стоит позволить заплатить ему.
Чаще всего мужчины выбирают на первое свидание неуместную одежду. Эксперт советует подбирать наряд в соответствии с местом романтической встречи. В разговоре с девушкой не стоит расспрашивать о прошлых отношениях, а вместо этого нужно сосредоточиться на общих интересах. Нужно позаботиться о том, чтобы телефон находился в беззвучном режиме во время свидания, а решение ответить на звонок часто воспринимается грубостью и неуважением. Оттолкнуть женщину могут попытки навязать распитие спиртного, нелестные высказывания и много разговоров о себе.
Женщинам рекомендуется избегать тем, которые могут вызвать споры, а также не задавать слишком много вопросов. В ресторане стоит уделить внимание простым блюдам, которые будет легко есть. На первом свидании уместно предложить разделить чек пополам, но если партнер начнет настаивать, стоит позволить заплатить ему.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00