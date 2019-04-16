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Психолог назвала главные ошибки пар на первом свидании

Психолог из Австралии Ивонн Аллен озвучила ключевые ошибки пар, допускаемые на первом свидании. Как отмечает эксперт в области отношений, люди могут совершать отталкивающие вещи, хотя и не осознают этого.
Психолог назвала главные ошибки пар на первом свидании

Чаще всего мужчины выбирают на первое свидание неуместную одежду. Эксперт советует подбирать наряд в соответствии с местом романтической встречи. В разговоре с девушкой не стоит расспрашивать о прошлых отношениях, а вместо этого нужно сосредоточиться на общих интересах. Нужно позаботиться о том, чтобы телефон находился в беззвучном режиме во время свидания, а решение ответить на звонок часто воспринимается грубостью и неуважением. Оттолкнуть женщину могут попытки навязать распитие спиртного, нелестные высказывания и много разговоров о себе.

Женщинам рекомендуется избегать тем, которые могут вызвать споры, а также не задавать слишком много вопросов. В ресторане стоит уделить внимание простым блюдам, которые будет легко есть. На первом свидании уместно предложить разделить чек пополам, но если партнер начнет настаивать, стоит позволить заплатить ему.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

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