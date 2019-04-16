В Великобритании девушку частично парализовало после попытки хрустнуть шеей





Готовясь ко сну 23-летняя Натали Куницки потянулась, хруснула шеей. Эта непримечательная процедура вдруг обернулась трагедией – спустя 15 минут левая нога перестала двигаться. Девушка обратилась к врачам, которые диагностировали у нее разрыв позвоночной артерии, который вызвал у нее тромбирование одного из сосудов головного мозга и инсульт.Хирурги провели операцию и устранили разрыв артерии. Но вот последствия в виде тромба и инсульта ликвидировать не удалось. Левая сторона тела девушки осталась парализованной.Натали Куницки психологически тяжело восприняла новость о том, что последствия разминки оказались такими серьезными. Но родные и друзья помогли ей справиться. На данный момент девушка продолжает курс реабилитации и уже способна совершить небольшую пятиминутную прогулку.