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В Великобритании девушку частично парализовало после попытки хрустнуть шеей

Жительница Лондона осталась частично парализованной после вечерней разминки шеи. Врачи диагностировали разрыв позвоночной артерии, который привел к инсульту.
В Великобритании девушку частично парализовало после попытки хрустнуть шеей

Готовясь ко сну 23-летняя Натали Куницки потянулась, хруснула шеей. Эта непримечательная процедура вдруг обернулась трагедией – спустя 15 минут левая нога перестала двигаться. Девушка обратилась к врачам, которые диагностировали у нее разрыв позвоночной артерии, который вызвал у нее тромбирование одного из сосудов головного мозга и инсульт.

Хирурги провели операцию и устранили разрыв артерии. Но вот последствия в виде тромба и инсульта ликвидировать не удалось. Левая сторона тела девушки осталась парализованной.

Натали Куницки психологически тяжело восприняла новость о том, что последствия разминки оказались такими серьезными. Но родные и друзья помогли ей справиться. На данный момент девушка продолжает курс реабилитации и уже способна совершить небольшую пятиминутную прогулку.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:16

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