Эксперты рассказали о пользе и вреде шампиньонов





Эксперты отмечают, относительно шампиньонов существует множество слухов и мифов, не имеющих ничего общего с действительностью. Эти грибы полезны для организма человека и позволяют ему получать многие питательные вещества даже из небольших объемов этого продукта. Микологи не советуют людям самостоятельно идти в лес на сборы, так как заветный шампиньон легко можно спутать с бледной поганкой. Ее употребление может иметь серьезные последствия для всего организма, включая острую сердечную недостаточность и разрушение печени.Шампиньоны, как и остальные грибы, не рекомендуют давать детям до 3 лет. Их неокрепшая пищеварительная система может не справиться с этим продуктом, что приведет к ее расстройствам. Все остальные люди могут спокойно употреблять данный гриб, главное в умеренных объемах.Эксперты рассказали, как правильно выбирать шампиньоны в магазине. Они отмечают, старые грибы содержат в себе повышенное число опасных веществ, чье содержание в молодых составляет всего 0,04%. Поэтому важно уметь выбирать их. Микологи советуют обращать внимание на шапочку и ножку, у свежих шампиньонов они надежно крепятся друг к другу, а старых – нет.