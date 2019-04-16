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Эксперты рассказали о пользе и вреде шампиньонов

Российские эксперты рассказали людям об основных пользе и вреде шампиньонов. Они отметили, этот продукт не рекомендуется употреблять детям до 3 лет, а для всех остальных нет никаких противопоказаний, если грибы свежие и объем порции умеренный.
Эксперты рассказали о пользе и вреде шампиньонов

Эксперты отмечают, относительно шампиньонов существует множество слухов и мифов, не имеющих ничего общего с действительностью. Эти грибы полезны для организма человека и позволяют ему получать многие питательные вещества даже из небольших объемов этого продукта. Микологи не советуют людям самостоятельно идти в лес на сборы, так как заветный шампиньон легко можно спутать с бледной поганкой. Ее употребление может иметь серьезные последствия для всего организма, включая острую сердечную недостаточность и разрушение печени.

Шампиньоны, как и остальные грибы, не рекомендуют давать детям до 3 лет. Их неокрепшая пищеварительная система может не справиться с этим продуктом, что приведет к ее расстройствам. Все остальные люди могут спокойно употреблять данный гриб, главное в умеренных объемах.
Эксперты рассказали о пользе и вреде шампиньонов

Эксперты рассказали, как правильно выбирать шампиньоны в магазине. Они отмечают, старые грибы содержат в себе повышенное число опасных веществ, чье содержание в молодых составляет всего 0,04%. Поэтому важно уметь выбирать их. Микологи советуют обращать внимание на шапочку и ножку, у свежих шампиньонов они надежно крепятся друг к другу, а старых – нет.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:51

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