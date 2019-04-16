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АвтоВАЗ проводит опрос для определения названия новой модели

Автопроизводитель АвтоВАЗ проводит опрос в Сети с целью получить название для новой модели автомобиля. Это не первая подобная практика компании - ранее народ назвал LADA Granta.
АвтоВАЗ проводит опрос для определения названия новой модели

Согласно официальному заявлению, каждый желающий может предложить свой вариант названия автомобилей LADA, а также поделится своими ассоциациями, которые вызывают транспортные средства. Предполагается, что таким образом будут выбраны названия для двух новых моделей автопроизводителя, выход которых запланирован на 2020-2021 года.

Возможно, АвтоВАЗ хочет вернуться с новыми автомобилями на европейский рынок. Однако некоторые считаю, что он закрыт навсегда.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:23

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