АвтоВАЗ проводит опрос для определения названия новой модели
Автопроизводитель АвтоВАЗ проводит опрос в Сети с целью получить название для новой модели автомобиля. Это не первая подобная практика компании - ранее народ назвал LADA Granta.
Согласно официальному заявлению, каждый желающий может предложить свой вариант названия автомобилей LADA, а также поделится своими ассоциациями, которые вызывают транспортные средства. Предполагается, что таким образом будут выбраны названия для двух новых моделей автопроизводителя, выход которых запланирован на 2020-2021 года.
Возможно, АвтоВАЗ хочет вернуться с новыми автомобилями на европейский рынок. Однако некоторые считаю, что он закрыт навсегда.
Согласно официальному заявлению, каждый желающий может предложить свой вариант названия автомобилей LADA, а также поделится своими ассоциациями, которые вызывают транспортные средства. Предполагается, что таким образом будут выбраны названия для двух новых моделей автопроизводителя, выход которых запланирован на 2020-2021 года.
Возможно, АвтоВАЗ хочет вернуться с новыми автомобилями на европейский рынок. Однако некоторые считаю, что он закрыт навсегда.
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:23