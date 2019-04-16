Эксперты рассказали, какие особенности для россиян предложит технология eSIM





Как известно, модуль eSIM устанавливается в гаджеты на стадии производства и предоставляет пользователю все услуги, аналогичные обычной SIM-карте. Оператора связи можно поменять в любое время в меню устройства, что может существенно снизить цены на связь. В марте 2019 года Минкомсвязи предложило легализовать технологию в России, однако “Мегафон”, “Вымпелком”, “МТС” и ФСБ выступили против этого. Имеющиеся сотовые операторы боятся конкуренции, а силовики опасаются, что данные пользователей станут доступными злоумышленникам.Первым устройством с поддержкой eSIM стали смарт-часы Gear S2 Classic 3G от Samsung. В сентябре 2017 года такой технологией обзавелись часы Apple Watch Series 3, а в 2018 — смартфоны iPhone XS и XS Max. По состоянию на январь 2019 года технология стала доступна в десятках стран Европы, а также в США.