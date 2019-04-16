Ученые обнаружили метеорит, содержащий в своем составе материю возрастом 4,5 миллиарда лет
Ученые обнаружили метеорит в Антарктиде, который содержит материю возрастом 4,5 миллиарда лет. Это открытие поможет изучить состав солнечной системы до момента ее создания, а также понять, что происходило в пространстве до возникновения системы. По факту, это некая капсула времени, которая позволит заглянуть в прошлое.
Космическое тело было обнаружено на ледяной долине ЛаПаз, в честь которого и получило название LaPaz Icefield 02342. Ученых очень заинтересовал химический состав метеорита, поскольку он относится к материи, которая почти не изменилась с времен создания солнечной системы. Предполагается, что возник объеки за пределами газового гиганта Юпитера.
Космическое тело было обнаружено на ледяной долине ЛаПаз, в честь которого и получило название LaPaz Icefield 02342. Ученых очень заинтересовал химический состав метеорита, поскольку он относится к материи, которая почти не изменилась с времен создания солнечной системы. Предполагается, что возник объеки за пределами газового гиганта Юпитера.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:44