При ДТП с маршруткой в Орске пострадали 10 человек





Инцидент произошел утром 16 апреля на улице Деповская в Орске, где ВАЗ Largus столкнулся с пассажирской “ГАЗелью”. Маршрутка перевернулась вместе с пассажирами, в результате чего пострадали 10 из 13 граждан. Травмы разной степени тяжести получили 5 женщин и 5 детей в возрасте 4-17 лет. При этом находящиеся в салоне ВАЗ Largus пассажиры не пострадали. На место инцидента прибыли три машины скорой помощи, которые доставили потерпевших в Городскую больницу №2. Медики диагностировали переломы, ушибы и сотрясения головного мозга.Сотрудники ГИБДД МУ МВД России по региону проводят проверку по факту инцидента. Предполагается, что авария была допущена водителем ВАЗ Largus, поскольку тот не уступил дорогу маршрутке.