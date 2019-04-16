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При ДТП с маршруткой в Орске пострадали 10 человек

В Орске произошло ДТП с маршруткой, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-ведомство правительства Оренбургской области.
При ДТП с маршруткой в Орске пострадали 10 человек

Инцидент произошел утром 16 апреля на улице Деповская в Орске, где ВАЗ Largus столкнулся с пассажирской “ГАЗелью”. Маршрутка перевернулась вместе с пассажирами, в результате чего пострадали 10 из 13 граждан. Травмы разной степени тяжести получили 5 женщин и 5 детей в возрасте 4-17 лет. При этом находящиеся в салоне ВАЗ Largus пассажиры не пострадали. На место инцидента прибыли три машины скорой помощи, которые доставили потерпевших в Городскую больницу №2. Медики диагностировали переломы, ушибы и сотрясения головного мозга.

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России по региону проводят проверку по факту инцидента. Предполагается, что авария была допущена водителем ВАЗ Largus, поскольку тот не уступил дорогу маршрутке.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:49

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