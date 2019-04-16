При ДТП с маршруткой в Орске пострадали 10 человек
В Орске произошло ДТП с маршруткой, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-ведомство правительства Оренбургской области.
Инцидент произошел утром 16 апреля на улице Деповская в Орске, где ВАЗ Largus столкнулся с пассажирской “ГАЗелью”. Маршрутка перевернулась вместе с пассажирами, в результате чего пострадали 10 из 13 граждан. Травмы разной степени тяжести получили 5 женщин и 5 детей в возрасте 4-17 лет. При этом находящиеся в салоне ВАЗ Largus пассажиры не пострадали. На место инцидента прибыли три машины скорой помощи, которые доставили потерпевших в Городскую больницу №2. Медики диагностировали переломы, ушибы и сотрясения головного мозга.
Сотрудники ГИБДД МУ МВД России по региону проводят проверку по факту инцидента. Предполагается, что авария была допущена водителем ВАЗ Largus, поскольку тот не уступил дорогу маршрутке.
Инцидент произошел утром 16 апреля на улице Деповская в Орске, где ВАЗ Largus столкнулся с пассажирской “ГАЗелью”. Маршрутка перевернулась вместе с пассажирами, в результате чего пострадали 10 из 13 граждан. Травмы разной степени тяжести получили 5 женщин и 5 детей в возрасте 4-17 лет. При этом находящиеся в салоне ВАЗ Largus пассажиры не пострадали. На место инцидента прибыли три машины скорой помощи, которые доставили потерпевших в Городскую больницу №2. Медики диагностировали переломы, ушибы и сотрясения головного мозга.
Сотрудники ГИБДД МУ МВД России по региону проводят проверку по факту инцидента. Предполагается, что авария была допущена водителем ВАЗ Largus, поскольку тот не уступил дорогу маршрутке.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:49