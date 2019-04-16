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В Великобритании девушка не заметила беременность и внезапно родила

В Великобритании девушка внезапно родила ребенка, не заметив беременности. Жительница Лондона не набирала веса и задержек менструального цикла не было, поэтому не возникало подозрений, передает Daily Mail.

В Великобритании девушка не заметила беременность и внезапно родила

Официантка Шарлотта Дюбард призналась, что во время беременности ей хотелось сладкого, а также появились проблемы с ногами. Из-за последнего девушке приходилось пропускать работу. Доктор объяснил, что это могло быть связано с давлением ребенка.

На протяжении 9-ти месяцев будущая мама принимала гормональные препараты, курила, выпивала спиртное и ежедневно работала по 14 часов. Когда процесс родов начался, официантка не обратила на это внимания, так как боль во время схваток была не очень сильной, а на второй день болезненные ощущения то усиливались, то ослабевали.

Девушка осмотрела себя с помощью камеры смартфона и увидела голову малыша, затем она отправилась в ванную, где благополучно родила и перерезала пуповину ребенку маникюрными ножницами. После этого новоиспеченная мать позвонила своему парню, чтобы он поскорее приехал. Отец не поверил, что это их с Дюбард наследник, подумав, что избранница нашла его.

Медики обследовали новорожденного и пришли к выводу, что ребенок абсолютно здоров, удивляясь, как девушке удалось правильно перерезать пуповину. 24-летняя Шарлотта призналась, что понятия не имела как это делается: «Наверное, инстинкт».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:28

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