В Великобритании девушка не заметила беременность и внезапно родила





Официантка Шарлотта Дюбард призналась, что во время беременности ей хотелось сладкого, а также появились проблемы с ногами. Из-за последнего девушке приходилось пропускать работу. Доктор объяснил, что это могло быть связано с давлением ребенка.На протяжении 9-ти месяцев будущая мама принимала гормональные препараты, курила, выпивала спиртное и ежедневно работала по 14 часов. Когда процесс родов начался, официантка не обратила на это внимания, так как боль во время схваток была не очень сильной, а на второй день болезненные ощущения то усиливались, то ослабевали.Девушка осмотрела себя с помощью камеры смартфона и увидела голову малыша, затем она отправилась в ванную, где благополучно родила и перерезала пуповину ребенку маникюрными ножницами. После этого новоиспеченная мать позвонила своему парню, чтобы он поскорее приехал. Отец не поверил, что это их с Дюбард наследник, подумав, что избранница нашла его.Медики обследовали новорожденного и пришли к выводу, что ребенок абсолютно здоров, удивляясь, как девушке удалось правильно перерезать пуповину. 24-летняя Шарлотта призналась, что понятия не имела как это делается: «Наверное, инстинкт».