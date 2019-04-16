Назван точный размер полового органа мужчин, удовлетворяющий женщин





Медики из Университетов Нью-Мексико и Калифорнии сумели установить, что преобладающее число женщин отказываются от отношений с мужчиной, размер полового органа которого больше среднего. В исследовании участвовали 75 гражданок в возрасте 18-65 лет. В результате анализа полученных данных ученые выяснили, что для удовлетворения женщины достаточно иметь пенис до 16 см.При этом ученые заметили, что женщины в большинстве своем не могут точно определить, какой размер им нравится больше. Многие предпочитают иметь случайный секс с обладателями крупных гениталий, а для семейной жизни чаще выбирают маленькие габариты. Для регулярного удовлетворения физиологических потребностей женского организма достаточным окажется наличие средней длины в 13,8 см.