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Назван точный размер полового органа мужчин, удовлетворяющий женщин

Американские ученые выяснили, какой размер полового органа мужчины точно удовлетворит женщину. Оказалось, что обладатели крупных гениталий рискуют навредить партнерше и себе.
Назван точный размер полового органа мужчин, удовлетворяющий женщин

Медики из Университетов Нью-Мексико и Калифорнии сумели установить, что преобладающее число женщин отказываются от отношений с мужчиной, размер полового органа которого больше среднего. В исследовании участвовали 75 гражданок в возрасте 18-65 лет. В результате анализа полученных данных ученые выяснили, что для удовлетворения женщины достаточно иметь пенис до 16 см.

При этом ученые заметили, что женщины в большинстве своем не могут точно определить, какой размер им нравится больше. Многие предпочитают иметь случайный секс с обладателями крупных гениталий, а для семейной жизни чаще выбирают маленькие габариты. Для регулярного удовлетворения физиологических потребностей женского организма достаточным окажется наличие средней длины в 13,8 см.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:08

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