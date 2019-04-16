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Эксперты назвали самые горячие и холодные смартфоны

Китайские эксперты бенчмарка Master Lu провели масштабное исследование современных смартфонов, доступных на рынке с 1 января по 31 марта 2019 года. В результате они назвали список самых горячих и холодных устройств.
Эксперты назвали самые горячие и холодные смартфоны

В итоговый рейтинг попали те смартфоны, что прошли в бенчмарке Master Lu не менее 1000 тестов. Самым горячим оказался Oppo Find X, его температура достигала 38,85 градусов. Вторую строчку занял смартфон Nokia X7 2018 с результатом 37,89 градусов. Тройку «лидеров» замкнул Smartisan Nut Pro 2 Special Edition, нагревающийся до 37,45 градусов. На четвертом месте «самых горячих» расположился Sony Xperia XZ2, его результат – 37,39 градусов. Первую пятерку негативного рейтинга замкнул Xiaomi Black Shark, разогревающийся до 37,11 градусов.

Самым холодным смартфоном, по версии китайских экспертов, оказался Vivo Y81s, его температура составила 26,69 градусов. Второе место среди лидеров досталось Oppo A5, он достигал всего 26,95 градусов. Тройку самых холодных устройств замкнул Vivo IQOO, его результат – 28,07 градусов. Четвертая строчка досталась Huawei Enjoy 9 Plus, он показал температуру в 28,95 градусов. Пятерку лидеров замкнул Oppo R17 с результатом 29,19 градусов.
Эксперты назвали самые горячие и холодные смартфоны

Китайские эксперты провели сравнение и среднесуточных температур всех устройств. По этому показателю самым горячим оказался Redmi Note 6X Hatsune Miku Limited Edition с результатом 35,21 градус, а наиболее холодным оказался все тот же Vivo Y81s.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:58

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