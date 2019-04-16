Специалисты проведут оценку состояния собора Парижской Богоматери





Напомним, что вчера вечером загорелась крыша собора Нотр-Дам. В результате пожара упал свинцовый шпиль, и полностью выгорели деревянные конструкции. Вероятной причиной пожара является проведение ремонтных работ на верхних этажах. Однако это предварительная версия. Точные источники возгорания будут известны после проведения экспертиз и экспертного заключения.Президент Эммануэль Макрон заявил, что здание будет полностью отреставрировано. В Сети сразу появилось множество видео, которые снимали очевидцы происшествия.