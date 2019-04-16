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Специалисты проведут оценку состояния собора Парижской Богоматери

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в ближайшее время специалисты и архитекторы проведут оценку повреждений Собора Парижской Богоматери. Это необходимо чтобы выяснить, устойчивое ли сооружение и безопасно ли проводить там работы.
Специалисты проведут оценку состояния собора Парижской Богоматери

Напомним, что вчера вечером загорелась крыша собора Нотр-Дам. В результате пожара упал свинцовый шпиль, и полностью выгорели деревянные конструкции. Вероятной причиной пожара является проведение ремонтных работ на верхних этажах. Однако это предварительная версия. Точные источники возгорания будут известны после проведения экспертиз и экспертного заключения.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что здание будет полностью отреставрировано. В Сети сразу появилось множество видео, которые снимали очевидцы происшествия.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:35

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