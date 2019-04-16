Игорь Николаев выразил свое сожаление по поводу пожара в Соборе Парижской Богоматери

Сообщается, что возгорание в Соборе Парижской Богоматери началось 15 апреля. Обрушение фасада и двух башен удалось предотвратить, но провалилась крыша и упал шпиль. Часть реликвий, которые там хранились, удалось спасти. Одной из возможных причин пожара называют реставрационные работы, которые шли в Соборе.Известный российский композитор и исполнитель также не остался в стороне и выразил свое сожаление по поводу того, что при пожаре пострадал Собор Парижской Богоматери. «Когда смертные люди фотографируются на фоне “бессмертных” памятников, то крайне мала вероятность их пережить, но... иногда... бывает и наоборот...», - пишет композитор в своем Instagram. На фото к посту Николаев изображен вместе с матерью в день ее юбилея. За спиной у них как раз Собор Парижской Богоматери. «Мне всегда нравилась дневная органная музыка в Соборе, иногда исполнялись современные авангардные опусы, но наиболее убедителен был всё-таки Бах...» - делится впечатлениями на своей странице артист.Певец выражает надежду, что Собор в скором времени будет отреставрирован.