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Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери показали на фото

На опубликованных в Сети кадрах показаны последствия пожара в соборе Парижской Богоматери. Снимки изнутри Нотр-Дам де Пари были размещены порталом Reuters в Instagram.
Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери показали на фото

На снимке видно уцелевший алтарь и крест, однако рассмотреть полную картину спровоцированных огнем разрушений по-прежнему не представляется возможным. Пожар в соборе разгорелся прошлым вечером, а потушить его удалось только утром во вторник, 16 апреля. Согласно данным специалистов, огонь успел уничтожить за это время две трети крыши, шпиль и часы здания, но обе башни и фасад были спасены. Из горящего собора вынесли некоторые реликвии, в частности, терновый венец и тунику святого Людвига.

Причиной возгорания называют ошибку в работах по реставрации, однако главный архитектор отметил, что в начале пожара рабочих на пострадавшей площадке не было. Эммануэль Макрон пообещал гражданам восстановить Нотр-Дам де Пари, однако процесс реставрации может растянуться на долгие годы.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16

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