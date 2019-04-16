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Специалисты рассказали, сколько нужно ежедневно ходить пешком для похудения

Специалисты из Великобритании рассказали, сколько и как правильно следует ежедневно ходить пешком, чтобы похудеть. Для эффективности лучше выбирать быстрый темп ходьбы и активно двигать руками.

Специалисты рассказали, сколько нужно ежедневно ходить пешком для похудения

Ходьба, по словам ученых, является не только эффективным способом сбросить лишние килограммы, но еще и возможностью поддержки организма в тонусе. Для того, чтобы ускорить процесс похудения с помощью пеших прогулок, следует уделять последним не меньше 10 минут в день быстрым шагом. В неделю общее время занятий должно составлять 150 минут. С помощью быстрого темпа и активного движения руками во время прогулки можно легко сжечь большее количество калорий.

По мнению экспертов, для тренировок прекрасно подойдут холмистые местности, а также лестницы. Быстрые пешие прогулки позволяют сжечь от 100 до 300 калорий каждые 30 минут. Для того, чтобы результаты были видны на талии, лучше уделять ходьбе от 30 до 90 минут каждый день. Полезно будет использовать во время тренировок дополнительный вес, к примеру, гантели. Эти несложные рекомендации помогут сбросить нежелательные килограммы и укрепить здоровье.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:42

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