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Солистка SEREBRO Ирина Титова вышла на связь с поклонниками из больницы

Певица Ирина Титова вышла на связь с поклонниками из больницы, где находится из-за тяжелой болезни. Солистка группы SEREBRO опубликовала новое видео в режиме Stories в сети Instagram.
Солистка SEREBRO Ирина Титова вышла на связь с поклонниками из больницы

На данный момент 22-летняя Ирина Титова находится в одной из клиник Москвы, куда ее доставили после имевшего место 14 апреля выступления. Группа SEREBRO выступала в рамках проекта “Партийная зона МУЗ-ТВ”, когда солистка почувствовала ухудшение состояния. Недуг оказался серьезным, в связи с чем пациентка обязана находится под наблюдением врачей. Как отметила в новом видео Ирина Титова, у нее диагностировали ангину и высокую температуру. Однако певица уже идет на поправку и благодарит поклонников за поддержку.

В новом составе группы SEREBRO, помимо Ирины Титовой, выступают выпускница ГИТИСа Марианна Кочурова и дочь композитора Елизавета Корнилова.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:21

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