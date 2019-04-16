Солистка SEREBRO Ирина Титова вышла на связь с поклонниками из больницы
Певица Ирина Титова вышла на связь с поклонниками из больницы, где находится из-за тяжелой болезни. Солистка группы SEREBRO опубликовала новое видео в режиме Stories в сети Instagram.
На данный момент 22-летняя Ирина Титова находится в одной из клиник Москвы, куда ее доставили после имевшего место 14 апреля выступления. Группа SEREBRO выступала в рамках проекта “Партийная зона МУЗ-ТВ”, когда солистка почувствовала ухудшение состояния. Недуг оказался серьезным, в связи с чем пациентка обязана находится под наблюдением врачей. Как отметила в новом видео Ирина Титова, у нее диагностировали ангину и высокую температуру. Однако певица уже идет на поправку и благодарит поклонников за поддержку.
В новом составе группы SEREBRO, помимо Ирины Титовой, выступают выпускница ГИТИСа Марианна Кочурова и дочь композитора Елизавета Корнилова.
На данный момент 22-летняя Ирина Титова находится в одной из клиник Москвы, куда ее доставили после имевшего место 14 апреля выступления. Группа SEREBRO выступала в рамках проекта “Партийная зона МУЗ-ТВ”, когда солистка почувствовала ухудшение состояния. Недуг оказался серьезным, в связи с чем пациентка обязана находится под наблюдением врачей. Как отметила в новом видео Ирина Титова, у нее диагностировали ангину и высокую температуру. Однако певица уже идет на поправку и благодарит поклонников за поддержку.
В новом составе группы SEREBRO, помимо Ирины Титовой, выступают выпускница ГИТИСа Марианна Кочурова и дочь композитора Елизавета Корнилова.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:21