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Ингеборга Дапкунайте поделилась секретами красоты

Ингеборга Дапкунайте поделилась секретами своего свежего внешнего вида. В свои 56 актриса следит за питанием, модными тенденциями и не имеет вредных привычек.
Ингеборга Дапкунайте поделилась секретами красоты

Известная российская и литовская актриса поделилась своим рецептом сохранения молодости. Ингеборга Дапкунайте старается следить за своим питанием, при этом она старается избегать излишних стрессов для организма – не использует жесткие голодовки и диеты. Основное правило ее дня – достаточное потребление жидкости. В день необходимо выпить около 1,5-2 л чистой воды. Также артистка включает в свой рацион большое количество свежих овощей и фруктов. Конечно же, замечательному внешнему виду Дапкунайте способствует отсутствие вредных привычек.
Ингеборга Дапкунайте поделилась секретами красоты

Главным источником своего вдохновения и сил актриса называет семью. По мнению Дапкунайте, секрет красоты основным образом заключен в счастье. А именно вместе со своей семьей артистка испытывает наибольшее удовлетворение.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:58

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