Ингеборга Дапкунайте поделилась секретами красоты





Известная российская и литовская актриса поделилась своим рецептом сохранения молодости. Ингеборга Дапкунайте старается следить за своим питанием, при этом она старается избегать излишних стрессов для организма – не использует жесткие голодовки и диеты. Основное правило ее дня – достаточное потребление жидкости. В день необходимо выпить около 1,5-2 л чистой воды. Также артистка включает в свой рацион большое количество свежих овощей и фруктов. Конечно же, замечательному внешнему виду Дапкунайте способствует отсутствие вредных привычек.Главным источником своего вдохновения и сил актриса называет семью. По мнению Дапкунайте, секрет красоты основным образом заключен в счастье. А именно вместе со своей семьей артистка испытывает наибольшее удовлетворение.