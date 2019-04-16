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Компания Lenovo анонсирует новый Meizu 16s 23 апреля

Компания Lenovo анонсирует 23 апреля свой новый телефон Meizu 16 s. Об этом стало известно из информации на сайте китайского магазина Jingdong Mall.
Компания Lenovo анонсирует новый Meizu 16s 23 апреля

Несмотря на то, что данные были удалены из интернет-магазина, скриншот страницы уже разлетелся по всей Сети. В этот же день компания планирует анонсировать и флагман Z6 Pro. Смартфон Meizu 16 s, предположительно, будет иметь следующие характеристики: однокристальная система Snapdragon 855, экран диагональю 6,2 дюйма, разрешение дисплея 2232 на 1080 пикселей, сдвоенная камера с датчиком изображения. Также на девайсе возможно будет отсутствовать 3,5 мм разъем для наушников.

Почему информация о новом телефоне была удалена из сайта неизвестно. Представители Lenovo никак не прокомментировали эту ситуацию.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:52

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