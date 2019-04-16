Компания Lenovo анонсирует новый Meizu 16s 23 апреля





Несмотря на то, что данные были удалены из интернет-магазина, скриншот страницы уже разлетелся по всей Сети. В этот же день компания планирует анонсировать и флагман Z6 Pro. Смартфон Meizu 16 s, предположительно, будет иметь следующие характеристики: однокристальная система Snapdragon 855, экран диагональю 6,2 дюйма, разрешение дисплея 2232 на 1080 пикселей, сдвоенная камера с датчиком изображения. Также на девайсе возможно будет отсутствовать 3,5 мм разъем для наушников.Почему информация о новом телефоне была удалена из сайта неизвестно. Представители Lenovo никак не прокомментировали эту ситуацию.