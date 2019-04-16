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«Буду бороться за Украину»: Надежда Савченко вышла на свободу

Народный депутат Украины Надежда Савченко в ночь на 16 апреля вышла на свободу. Политический деятель уже успела заявить о том, что выходит из зала суда как свободный человек и собирается продолжать бороться за свой страну.
«Буду бороться за Украину»: Надежда Савченко вышла на свободу

Надежда Савченко и Владимир Рубан, бывший глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус», были отпущены на свободу из-за того, что районный суд Киева не успел рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении их ареста. Народный депутат Украины уже сделала заявление, что ощущает себя свободным человеком и готова продолжать борьбу за свою страну. Какими будут ее дальнейшие действия политический деятель не рассказала.

Следует отметить, что последнее судебное заседание в Броварском городском районном суде Киевской области проходило под пристальным надзором всех СМИ и гражданских активистов. Сама Надежда Савченко не один раз заявляла о том, что в отношении нее нарушались многие процессуальные нормы, а затем эти факты пытались скрыть от общественности. Следует отметить, что суд не признал народного депутата невиновным, а просто отпустил из-под стражи.

Напомним, в марте 2018 года Верховная Рада Украины сняла с Надежды Савченко неприкосновенность. В этот же день ее взяли под стражу, где она и находилась до 16 апреля. Народного депутата Украины и Владимира Рубана обвиняют в подготовке государственного переворота и теракта в правительственном квартале Киева.



 
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Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:35

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