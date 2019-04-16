АвтоВАЗ объяснил популярность LADA Largus и LADA Vesta





Как заявили представители компании, российская цена и иномарочная родословная являются «железобетоными» аргументами для покупки вышеперечисленных марок. Покупатель из РФ соглашался мириться с архаичным дизайном универсала и покупал в итоге LADA Largus, потому как был уверен в качестве покупки, созданной на платформе иномарки Dacia. АвтоВАЗ, проанализировав ситуацию, разработал те машины, в которых нуждались клиенты.Не получил убытки завод и в случае с Vesta SW и SW Cross. Топовые модели всегда хорошо продаются, несмотря на ценник в 800 000 рублей.